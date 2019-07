Casale Monferrato, 17enne provoca incidente e fugge: denunciata

Sarebbe stata una ragazza di 17 anni, di origini albanesi, a provocare l'incidente avvenuto lo scorso 5 luglio a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, in cui è rimasto ferito il conducente di un autocarro. Secondo la ricostruzione del agenti della polizia municipale, la giovane era alla guida dell'auto, un'Audi, e al suo fianco era presente un connazionale di 40 anni. I due sono stati denunciati per omissione di soccorso per l'incidente avvenuto tra via Piave e via Pasolini. La ragazza non avrebbe dato la precedenza all'autocarro, dopo lo scontro i due si sarebbe scambiati di posto e allontanati dal luogo dell'incidente.