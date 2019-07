Maltempo nel Cuneese: difficoltà nei soccorsi a uomo colpito da malore

Sono una quindicina i centimetri di neve fresca accumulata lungo la provinciale del Colle dell'Agnello, in alta valle Varaita, al valico internazionale con la Francia (IL METEO).

Le proibitive condizioni meteo stanno complicando in queste ore anche un intervento del 118 in zona. L'elisoccorso non è riuscito a raggiungere un uomo di 75 anni colpito da malore in quota. I sanitari sono riusciti però a soccorrerlo con un'ambulanza. Maltempo in Piemonte, neve a 2500 metri e forti piogge