Asti, la madre anziana muore in casa: figlio la veglia tre giorni

Ad Asti una donna anziana è morta in casa, forse per un infarto, e il figlio ha vegliato il suo cadavere per tre giorni. Questo è quanto ha scoperto la polizia, dopo la segnalazione dei vicini di casa, che da qualche giorno non vedevano la donna. Il figlio, un 50enne con problemi psichici, è stato affidato ai servizi sociali che già lo seguivano. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza cause e giorno del decesso della donna.