Stalking a Torino, il pitbull contro l'ex: arrestato

Ha aizzato il suo pitbull contro la sua ex. Questo perché un uomo di 26 anni non riusciva a sopportare la fine della relazione e così ha seguito l'ex fidanzata, sorprendendola mentre passeggiava in strada con il nuovo compagno. L'episodio è accaduto a Torino: il 26enne è stato arrestato dalla polizia per stalking. Sempre a Torino, in manette per maltrattamenti in famiglia, è finito anche un peruviano 24enne che perseguitava le sorelle e, in più occasioni, le ha anche minacciate con un coltello.