Novi Ligure, lite tra clochard in stazione: una denuncia e 4 Daspo

Lo scorso lunedì 8 luglio un senzatetto bulgaro di 46 anni è stato aggredito e percosso mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Novi Ligure (Alessandria). Le indagini della Polfer hanno fatto luce sui contorni dell'episodio e hanno portato all'individuazione del presunto responsabile: si tratta di un altro clochard, F.M., 35 anni, varesino, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe agito per ragioni legate all'occupazione dei locali. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Il bulgaro era stato portato all'ospedale San Giacomo per cure e assistenza medica.

Daspo e multe

Al varesino e ad altri tre senzatetto, presenti nella stazione, è stato notificato il decreto di allontanamento (il cosiddetto Daspo urbano) e sono state inflitte multe per ubriachezza molesta e sosta non consentita in ambiente ferroviario.