Torino, 25enne accoltellato da rapinatori: è grave

Un 25enne di origini egiziane è stato accoltellato al torace a seguito di una rapina avvenuta ieri sera, giovedì 11 luglio, in centro a Torino. La vittima, residente a Villastellone (Torino), è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Autori dell’aggressione due nordafricani, che hanno rubato al ragazzo una catenina d'oro e poi sono fuggiti.

La rapina

Il giovane stava passeggiando in centro città con un'amica 23enne quando è stato avvicinato dai suoi aggressori. I due gli hanno chiesto dei soldi e, quando lui si è rifiutato, è scoppiata una rissa. Durante la colluttazione uno dei due ladri ha strappato la collanina che il 25enne aveva al collo ed è scappato con il complice. Il ragazzo li ha rincorsi e, all'incrocio tra via Giulia di Barolo e via Santa Giulia, nel quartiere Vanchiglia, è stato colpito con una coltellata al torace. Indaga la polizia.