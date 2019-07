Sorpreso con marijuana in auto: arrestato ventenne nel Canavese

E’ stato sorpreso, mentre si trovava in auto con un coetaneo, in possesso di 2 etti di marijuana e di un bilancino di precisione: per questo un ventenne incensurato residente a Volpiano (Torino), è stato arrestato nella notte di venerdì 12 luglio dai carabinieri di San Giorgio Canavese a Feletto, in provincia di Torino. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida in tribunale a Ivrea, mentre l’altro passeggero è stato denunciato a piede libero. La droga è stata sequestrata.