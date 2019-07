Torino, ubriaco al volante si schianta contro le auto in sosta e fugge

Alla guida di un'Audi A3 ha urtato numerose auto parcheggiate in via Cherubini, a Torino, e poi è scappato. L'uomo, un italiano di 39 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dalla polizia municipale in via Candia all'angolo con via Santhià grazie alla collaborazione di un testimone che aveva preso il numero di targa. Bloccato dagli agenti, è stato colto da un malore e trasportato al pronto soccorso San Giovanni Bosco. Dopo aver cercato di scappare anche dall'ospedale, è stato nuovamente fermato dai vigili e riaffidato ai medici che lo hanno sedato. Identificato, è stato denunciato per guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti e il suo veicolo posto in stato di fermo.