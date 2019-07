Chivasso, perseguita amico con richieste di denaro: arrestato

Arrestato a Chivasso, in provincia di Torino, un uomo di 41 anni, Bruno Cosmano, accusato di atti persecutori. Secondo le accuse, per un anno e mezzo avrebbe chiesto del denaro ad un amico, fino a 100 euro alla volta, pedinandolo a casa e sul posto di lavoro. Qualche giorno prima dell'arresto, dopo l'ennesima richiesta, la vittima ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. L’uomo, bloccato in via Torino, è finito in manette dopo aver opposto resistenza ai militari dell'Arma. Il giudice del tribunale di Ivrea, dopo la convalida, gli ha concesso i domiciliari.