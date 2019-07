Chivasso, droga e 6mila euro in casa: un arresto nel Torinese

È stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana, già confezionati in sette buste di plastica, otto grammi di cocaina e 6mila euro in contanti. Per questo, nella giornata di martedì 9 luglio, un 28enne di origine colombiana è finito in manette a Chivasso, in provincia di Torino. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga, che si trovava nella casa che il 28enne divide con la madre, è stata sequestrata. Al giovane, dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ivrea, sono stati concessi i domiciliari.