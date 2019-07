Torino, nascondevano in casa 84 mila euro: arrestati 2 pusher

I narcotrafficanti non si fidavano delle banche e conservavano in casa i loro guadagni: in un cassetto della camera da letto avevano stipato 84 mila euro in contanti insieme a un chilo e mezzo di cocaina. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Torino all'interno dell'alloggio in cui abitavano un gabonese di 30 anni e una senegalese di 27 anni, entrambi irregolari e già noti alle forze dell'ordine. La coppia è stata arrestata.

L'operazione antidroga

Lo stupefacente, sequestrato in uno stabile via Sassari, avrebbe fruttato al dettaglio circa 650mila euro. Gli investigatori sospettano che la somma trovata nell'appartamento servisse all'acquisto di altra droga. La coppia riforniva il mercato dello spaccio in corso Principe Oddone, via Livorno e piazza Baldissera. "Contiamo - spiega il dirigente della squadra mobile di Torino, Marco Martino - di sviluppare altre attività del genere nei quartieri Borgo Dora, Aurora e Barriera di Milano. Questa volta abbiamo colpito un terzo livello, quello degli importatori". L'operazione si inserisce nella strategia di contrasto al traffico di stupefacenti elaborata dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis.