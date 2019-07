Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 4 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata nel complesso soleggiata al Nordovest, con pressione atmosferica in lieve aumento. Non mancherà tuttavia la possibilità di temporali sparsi pomeridiani su Alpi e Appennino, in locale sconfinamento sul cuneese. Caldo e un po' di afa, ma senza eccessi. Valori termici pomeridiani intorno ai 30°C. Venti deboli

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.