Torino, spaccia droga in pieno centro: arrestato pusher 23enne

Spacciava eroina e cocaina in piazza Carlo Felice e Via Roma, nel centro di Torino, per questo un gabonese di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Po Vanchiglia, che lo hanno fermato per un controllo dopo le segnalazioni dei residenti della zona. Alla vista dei militari il ragazzo ha ingoiato alcuni ovuli di stupefacente, in tasca aveva 1.500 euro in contanti. L'accusa nei confronti del pusher, molto noto tra i ragazzi della zona, è di detenzione di droga ai fini di spaccio.