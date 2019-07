Torino, incidente sul lavoro alla Dobell. Cgil: "Ritardati i soccorsi"

Un operaio è scivolato da una pressa, battendo violentemente un fianco e la testa. È accaduto presso la Dobell di Borgaro, azienda produttrice di penne, sita nel Torinese.

La fabbrica era già finita nel mirino della Cgil proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.

Il comunicato della Cgil

La vicenda è stata resa nota proprio dalla Cgil. "I lavoratori che hanno assistito all'incidente - spiega in un comunicato il sindacato - hanno immediatamente avvisato il 118 e il proprietario dell'azienda, che avrebbe cercato di far annullare l'intervento dei sanitari, ha intimato il licenziamento ad un lavoratore con contratto a termine perché non indossava i tappi. Il titolare ha dato in escandescenze all'arrivo dei sanitari e ha ritardato le operazioni di soccorso al lavoratore infortunato. Il problema della sicurezza sul lavoro alla Dobell è già stato portato più volte all'attenzione degli organi competenti dalla Filctem Cgil. Il grave episodio conferma tutte le preoccupazioni del sindacato rispetto alla sicurezza del lavoro e, su questo tema, la Filctem continuerà a tenere alta l'attenzione e a fare segnalazioni in tutte le sedi", si legge.