Maltempo in Piemonte, evacuato un campeggio in alta Val Susa

Un campeggio a Beaulard, frazione di Oulx, in alta Val Susa è stato evacuato dai vigili del fuoco a causa dell'esondazione di un torrente provocata dal maltempo che nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio si è abbattuto sul Piemonte.

Ferita una donna

I forti temporali, che in alcuni casi si sono trasformati in grandinate, hanno provocato disagi, danni e feriti. Tra Caselle e Leini, in provincia di Torino, un albero è caduto su un'auto, ferendo in modo lieve la donna che si trovava all'interno. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per garage e scantinati allagati, sono numerose le auto danneggiate dalla grandine, soprattutto alla periferia Nord di Torino.