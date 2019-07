Beinasco, lavorano 20 ore al giorno: blitz in ristorante giapponese

Lavoravano anche venti ore al giorno ma venivano pagati come se l'impiego fosse stato di poche ore, e senza straordinari. Vittime dello sfruttamento alcuni camerieri, cuochi e lavapiatti poco più che ventenni di un ristorante giapponese a Beinasco, in provincia di Torino. A scoprire la situazione, nel corso di un controllo, i militari della guardia di finanza del Gruppo Orbassano. La responsabile del locale, una imprenditrice di origini cinesi, rischia ora sanzioni per oltre 60mila euro. Dopo l'intervento dei finanzieri, i dipendenti, che tra l’altro ricevevano lo stipendio sempre in contanti, sono stati messi in regola.