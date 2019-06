Val di Susa, droga: denunce e sequestri dopo controlli

In Val di Susa i carabinieri hanno sorpreso tre uomini, rispettivamente residenti in Bruzolo, Bussoleno e Torino, alla guida sotto l'effetto di hashish e cocaina. Due di loro hanno provocato due incidenti stradali, senza feriti. Inoltre, i militari hanno ritirato tre patenti di guida e sequestrato tre auto perché sprovviste di copertura assicurativa. Altre due denunce sono scattate per una donna di Meana di Susa trovata in possesso di tre piante di marijuana, alte 40 centimetri, e per un uomo residente a Oulx per esser stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di alcune foglie di marijuana. Infine, specifici servizi antidroga sono stati effettuati anche in alcuni giardini pubblici di Oulx, Susa e Condove.