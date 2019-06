Torino, proselitismo Isis sul web: seconda condanna per 24enne

Elmahdi Halili, 24enne italo-marocchino, è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione dalla Corte d’assise di Torino per partecipazione ad associazione a delinquere con finalità terroristiche. Secondo gli inquirenti, il giovane si dedicava ad attività di propaganda e proselitismo sul web. La Corte, presieduta da Alessandra Salvadori, lo ha invece assolto dall’accusa di istigazione per aver diffuso alcuni filmati che mostravano omicidi commessi dallo Stato islamico. Si tratta della seconda condanna per Halili: nel 2015 era stato arrestato dalla Digos per comportamenti analoghi e aveva patteggiato due anni. Per questo processo, il giovane, difeso dall’avvocato Enrico Bucci, era stato arrestato il 28 marzo 2018 ed è tuttora detenuto. I giudici gli hanno revocato la sospensione condizionale che aveva ottenuto con la prima sentenza. Terrorismo, arrestato 23enne a Torino: studiava attacchi con camion