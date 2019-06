Erano controllati con il Gps i lavoratori di un’azienda di Poirino, nel Torinese, che si occupa di distribuzione di volantini commerciali. A scoprirlo sono stati i carabinieri nel corso di un servizio anti-caporalato. I titolari, padre e figlia di 49 e 21 anni di nazionalità pakistana, sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono scattate anche sanzioni per 22mila euro.

Lavoratori in nero

L'operazione è stata svolta dai militari della compagnia di Chieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino. Sono stati identificati nove lavoratori pakistani, di cui otto in nero. Uno, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato portato in Questura per la notifica del provvedimento di espulsione. Dalle testimonianze raccolte dai militari risulta che dormivano nella ditta, erano costretti a turni massacranti e venivano retribuiti con somme inferiori a quelle previste dai contratti di categoria.