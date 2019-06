Caldo record a Torino, guasti e blackout alla rete elettrica

A causa delle temperature record degli ultimi giorni, che hanno sottoposto la rete elettrica a forti sollecitazioni in termini di carico, per l'incremento dei consumi, e di stress termico, da ieri mattina, 27 giugno, a Torino si stanno registrando guasti e blackout in diversi quartieri della città, per un arco di tempo variabile da caso a caso. Per limitare i disservizi, Ireti, società del Gruppo Iren che gestisce la rete, è intervenuta mettendo in campo mezzi, personale ed imprese esterne, e rafforzando il presidio del telecontrollo. Per ridurre il carico sulla rete elettrica ed evitare ulteriori interruzioni del servizio, Ireti consiglia di utilizzare lavatrici e lavastoviglie con programmi a basse temperature e consumo ridotto, meglio se di notte, e suggerisce di tenere accesi i condizionatori solo nei locali più utilizzati, tenendo porte e finestre chiuse e impostando temperature non inferiori ai 25 gradi, anche per evitare problemi di salute. Caldo, temperature fino a 42 gradi: 16 città da bollino rosso