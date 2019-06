Torino, tentano di avvelenare rivale in amore: 4 a giudizio immediato

La Procura di Torino ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per quattro giovani simpatizzanti di Casapound, arrestati tra il dicembre del 2018 e lo scorso aprile, per aver progettato l’omicidio per avvelenamento di un rivale in amore. Il gruppo pianificava di servirsi della ricina, un estratto dei semi del ricino, per uccidere la propria vittima, un ragazzo.

Gli imputati

A giudizio andranno Emanuele Giordano, Rainer Hachenberg, Luca Servetto e Simone Rorato, accusati a vario titolo di fabbricazione di armi, tentato omicidio e produzione di veleni.

Il tentato omicidio

Stando a quanto accertato dalle indagini, il tentato omicidio non fu di matrice politica. L'obiettivo del gruppo, che gravitava intorno al Blocco Studentesco e al circolo "Asso di bastoni" di Casapound a Torino, era di colpire un altro militante, colpevole di aver intrapreso una relazione con la ex fidanzata di Rorato.