Due tamponamenti, avvenuti tra mezzi pesanti, hanno provocato la chiusura oggi pomeriggio, mercoledì 26 giugno, dell'autostrada A4 Torino-Milano tra i caselli di Santhià e Carisio, in provincia di Vercelli. Nel primo incidente si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, un camion a rimorchio che trasportava latte e un autoarticolato. Il rimorchio si è ribaltato, occupando tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Il ferito, l'autista del tir, è stato trasferito all'ospedale di Vercelli dal 118. Il tratto è gestito da Satap e non come scritto in un primo momento da Autostrade per l'Italia.



Il secondo tamponamento

Un secondo incidente, avvenuto poco distante, ha coinvolto altri tre autoarticolati, uno dei quali trasportava benzina. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere uno degli autisti, rimasto gravemente ferito, trasportato successivamente in ospedale con l'elisoccorso.

I disagi

I due tamponamenti, e la conseguente chiusura del tratto di autostrada, durata alcune ore, hanno creato notevoli disagi agli automobilisti. I veicoli che in quel momento si trovavano sulla carreggiata sono rimasti fermi da quasi due ore, in attesa della fine delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. "Non ci siamo mossi di un centimetro e non sappiamo quando potremo ripartire", scrive sulla sua bacheca Facebook l'ex consigliere regionale Gabriele Molinari. "La gente comincia essere nervosa e chi ha sete non ha acqua". La circolazione, che sta tornando alla normalità, ha subito pesanti ripercussioni anche sulle strade provinciali e comunali attorno a Santhià.

Data ultima modifica 26 giugno 2019 ore 21:09