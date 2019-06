La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Si rinforza gradualmente l'alta pressione favorendo una bella giornata di Sole su tutto il Nordovest da mattino a sera. Un blando rientro umido orientale potrà sviluppare qualche nube irregolare sul Piemonte. Clima caldo e via via più afoso, temperature diurne sui 31-32°C in Valpadana. In Riviera ligure ventilazione marittima con mare poco mosso e temperature al di sotto dei 30°C.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.