Torino, ruba cellulare e investe uomo che cerca di fermarlo: arrestato

Un ragazzo di 18 anni, in bici, ha rubato il telefono cellulare a una donna appena uscita da una chiesa a Torino e, dandosi alla fuga, ha travolto un passante che cercava di fermarlo. Altre persone sono poi intervenute riuscendo a bloccare il giovane fino all’arrivo di una pattuglia di agenti motociclisti del Reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino. E' successo in via Carlo Alberto all'angolo con via Cavour. Lo scippatore, M. A., è stato arrestato e sarà processato per direttissima, mentre l’uomo che aveva travolto è stato ricoverato all'Ospedale Mauriziano per le lesioni alle costole e alla testa riportate cadendo a terra.