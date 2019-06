Rivoli, scavalca recinzione ma si ferisce all'inguine: arrestato ladro

Gaetano Greco, decoratore di 36 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di scavalcare una recinzione per intrufolarsi in due appartamenti a Rivoli (Torino), in via Sesia, ferendosi però all'inguine. L'uomo è stato costretto a chiedere aiuto ai proprietari delle due abitazioni, chiedendo loro di chiamare un'ambulanza e le forze dell'ordine. Ai militari ha raccontato di essere in fuga da due sconosciuti, e di aver provato a nascondersi nei cortili di via Sesia. La sua versione, però, non ha convinto i carabinieri, che lo hanno arrestato. Trasportato in ospedale, per evitare l'arresto ha finto più volte di svenire, e si è rifiutato di farsi fotosegnalare e di fornire le impronte digitali.