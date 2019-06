Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 23 giugno

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Alta pressione in nuovo rinforzo con correnti più secche da Nord. Splendida giornata di sole sul Nordovest, da mattino a sera. Temperature in calo nei minimi con clima mattutino più fresco, massime in ripresa ma con caldo senza troppi eccessi. Venti inizialmente settentrionali, poi a regime di brezza. Mar Ligure in prevalenza poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.