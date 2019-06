Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Domenica bel tempo per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un piccolo vortice in quota proveniente dalla Francia determina ancora tempo moderatamente instabile tra Valle d'Aosta e Piemonte: al mattino qualche rovescio su medio-alto Piemonte; al pomeriggio nuovi temporali su Alpi e pedemontana piemontese; aperture sul resto del Piemonte dove tuttavia entro sera non si esclude qualche focolaio temporalesco. Più sole in Liguria sebbene con isolati temporali non esclusi in Appennino. Temperature in calo, clima più gradevole. Venti deboli o moderati da Nord al mattino, poi variabili in Valpadana, ancora settentrionali in Liguria con rinforzi. Mar Ligure poco mosso o localmente mosso al largo

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.