Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 21 giugno

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Sul Nordovest non sono attese novità nello scenario meteorologico, in quanto è attesa una nuova giornata di bel tempo, tipicamente estiva e con clima caldo e afoso. Temperature diffusamente oltre i 30°C in Valpadana, più fresco invece sulla Riviera ligure complice la brezza marittima. Nel pomeriggio classico sviluppo di temporali sparsi lungo le Alpi, con possibile coinvolgimento successivo delle medio-alte pianure piemontesi, sebbene in modo molto localizzato. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi pomeridiani sulla Liguria da Sud. Mar Ligure poco mosso o localmente mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.