Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio venerdì 21 giugno sul centro di Torino, con raffiche di vento e grandine (FOTO). È l'effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte (IL METEO). L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato una allerta gialla sul medio-alto Piemonte per venerdì e per sabato 22 giugno (LE PREVISIONI).

I danni

Il sottopasso di corso Regina Margherita, all'altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio, è stato chiuso al traffico perché allagato. Lunghe code si sono formate in corso Cairoli. In piazza Crispi, due famiglie sono state costrette a lasciare l'appartamento per infiltrazioni d'acqua. La sede della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15, invece, risulta inagibile per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilità anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano 41 uno stabile è stato evacuato.

la carreggiata. Gli alberi caduti

Un albero è caduto in corso Re Umberto, all'altezza del civico 41. Ha le radici esposte ed è sotto osservazione da parte dei vigili del fuoco. In corso Duca degli Abruzzi, un ramo d'albero è caduto sulla carreggiata all'altezza del civico 40, mentre un altro ramo è caduto in corso Peschiera, angolo con corso Ferrucci.

Danni e paura a San Mauro

I garage del comando della polizia municipale di San Mauro, comune alle porte di Torino, si sono allagati a causa degli oltre 40 centimetri di grandine accumulatisi. Il comando era stato inaugurato nel 2016. Un'auto e un furgone sono invece rimasti intrappolati nel sottopasso allagato della ex statale 11. I conducenti sono riusciti a mettersi in salvo. La Protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale stanno monitorando la situazione. Il 3 luglio 2018, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, durante un forte temporale, Guido Zabena, operaio 51enne, era morto annegato nel sottopasso tra Rivarolo e Feletto, dov'era rimasto bloccato dall'acqua con la sua Fiat Punto.

Le previsioni per sabato

Le regioni settentrionali saranno interessate da un ciclo di bassa pressione che porterà instabilità e temporali che dalle Alpi raggiungeranno la Val Padana. Possibili, localmente, anche forti grandinate. A Torino, previste nubi al mattino, piogge e rovesci nel pomeriggio e successive schiarite in serata. La massima sarà di 24°C, mentre la minima sarà di 16°C.

