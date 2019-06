Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 20 giugno

La situazione meteo in città

A Torino giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Contesto anticiclonico ma con correnti instabili sud-occidentali che favoriscono l'insorgenza di temporali tra alto Piemonte e Valle d'Aosta, specie nel pomeriggio e nuovamente nella notte successiva. Altrove condizioni di tempo soleggiato, caldo in Valpadana grazie a temperature sui 30-31°C. Più fresco in Liguria complice la brezza marittima. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,8 µg/m³.