Meteo a Torino: le previsioni di oggi mercoledì 19 giugno

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte



Sul Nordovest non sono attese novità nello scenario meteorologico, in quanto è attesa una nuova giornata di bel tempo, tipicamente estiva e con clima caldo e afoso. Temperature diffusamente oltre i 30°C in Valpadana. Nel pomeriggio classico sviluppo di temporali sparsi lungo le Alpi, con possibile coinvolgimento successivo delle alte pianure piemontesi.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.