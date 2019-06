Cuneo, morto un escursionista sul canale Lourousa in alta Valle Gesso

Toni Caranta, ex presidente del Cai di Cuneo ed ex dirigente amministrativo di Confindustria, è morto durante un'escursione dopo essere precipitato per un lungo tratto nel canale Lourousa, in alta Valle Gesso, nella zona della Punta Stella a 2.567 metri di altezza. Caranta, 76 anni, è stato visto cadere dai suoi compagni di escursione in una zona particolarmente impervia. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 di Cuneo, impegnato nelle operazioni per il recupero della salma.

Nel 1974 ha organizzato una spedizione in Groenlandia

Istruttore di sci-alpinismo, Caranta nel 1974 ha organizzato una spedizione alpinistica in Groenlandia. Ha viaggiato dall'Himalaya alla Patagonia. Nel 2007 è stato segretario generale dell'80esima Adunata Nazionale Alpini di Cuneo.