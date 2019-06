Alessandria, si spaccia per Andrea Pirlo e truffa dei commercianti

Raggirava i commercianti spacciandosi per Andrea Pirlo, l'ex calciatore di Inter, Milan e Juventus. L'uomo, un 48enne di Valenza, in provincia di Alessandria, è stato smascherato dalla polizia e denunciato per truffa e sostituzione di persona.

Il raggiro del falso Pirlo

Il falso Pirlo, così come raccontato oggi nelle pagine locali del quotidiano La Stampa, telefonava ai negozianti ordinando capi di abbigliamento per migliaia di euro e all'occorrenza chiedendo anche un po' di sconto. La compagna, anche lei denunciata, gli dava manforte spacciandosi come collaboratrice del famoso ex calciatore e ritirando gli articoli ordinati. L'indagine ha preso le mosse dopo una querela fatta dal vero Andrea Pirlo, presentata dopo aver ricevuto una serie di solleciti di pagamento per acquisti mai fatti.