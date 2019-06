Meteo a Torino: le previsioni di oggi lunedì 17 giugno

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Pochi cambiamenti dell'assetto barico, un campo di alta pressione livellata garantisce generali condizioni di bel tempo sulle regioni di Nord-Ovest. Nelle ore pomeridiane non si escludono note instabili su Alpi e Appennino, in assorbimento serale. Temperature in lieve calo. Venti in prevalenza deboli. Mare Ligure quasi calmo o poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.