Ivrea, rapina e picchia l'ex compagna alla fermata del bus: arrestato

Arrestato a Ivrea un uomo di 51 anni, accusato di aver rapinato e aggredito la sua ex compagna. Il 51enne, già arrestato lo scorso 22 aprile per maltrattamenti in famiglia, ha visto la donna alla fermata del bus di corso Massimo D'Azeglio e l'ha aggredita per rubarle il cellulare sul quale, a suo dire, erano salvati dei messaggi per lui importanti. L'ha picchiata davanti a diversi passanti, i quali hanno poi chiamato gli agenti del commissariato di Ivrea. Dopo l'aggressione la donna si è recata al pronto soccorso di Ivrea dove è stata giudicata guaribile in 25 giorni. L'uomo è accusato di rapina e lesioni. Violenza sulle donne, arrestati due uomini a Ivrea e a Castellamonte