Un motociclista ha perso la vita, questo pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Volpiano con San Benigno Canavese, nel Torinese. Il centauro, 37 anni, in sella a una Kawasaki Ninja si è scontrato con un furgoncino Piaggio Porter. Per il 37enne non c’è stato nulla da fare: a causa dell’urto è morto sul colpo. Sono rimaste invece illese le due persone che erano a bordo del camioncino. I carabinieri della compagnia di Chivasso sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.