Alessandria, scopre codice della cassaforte e deruba 81enne: arrestato

Entrato in possesso del codice per aprire la cassaforte nell’abitazione di un anziano di 81 anni, ha rubato 1.680 auro. L’autore del furto, avvenuto ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandria, è stato arrestato. Si tratta di Marco Massa, 26 anni, disoccupato di Carbonara Scrivia, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, a quanto accertato dai carabinieri, aveva in passato già messo a segno un identico furto, per un bottino di 2.600 euro. La somma di denaro sottratta all’anziano gli è stata restituita. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.