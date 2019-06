Santhià, senza biglietto si chiude nella toilette del treno: arrestato

Un 23enne di origini malesi, in regola sul territorio nazionale, è stato arrestato per rifiuto di generalità, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, per evitare i controlli della polizia ferroviaria sul treno, si era chiuso nella toilette di una delle carrozze, su un treno regionale della linea Chivasso-Novara. Quando è stato raggiunto dagli agenti, ha reagito con calci e pugni. È accaduto poco oltre la stazione di Santhià, in provincia di Vercelli. Il malese è già noto alle forze dell'ordine per questioni di droga.