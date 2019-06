Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino sabato giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Sabato l'anticiclone subtropicale presente sull'Italia continua a garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni del Nord Ovest. Sole e caldo afoso sulle pianure piemontesi. Non si esclude comunque qualche temporale a carattere sparso sulle Alpi occidentali e alto Piemonte in serata. Clima caldo afoso in Valpadana. Domenica permangono condizioni di alta pressione livellata per una giornata di bel tempo su gran parte del Nord Ovest. Cieli sereni o poco nuvolosi in Valpadana, annuvolamenti pomeridiani di tipo cumuliforme lungo le Alpi dove non escludiamo locali e brevi acquazzoni temporaleschi. Clima caldo in Valpadana, con temperature diffusamente oltre i 30°C.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Lemperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,8 µg/m³.