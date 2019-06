Torino, spaccio tramite Facebook e Whatsapp: sgominata banda

I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti composto da tre italiani, un tunisino e quattro albanesi. Il gruppo si serviva di app e social come Facebook e Whatsapp per mettersi in contatto con i clienti. Le trattative avvenivano poi in piazza Santa Giulia, nel cuore della movida torinese. Un business redditizio tanto che, a quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm Chiara Maina, i pusher temevano di non poter soddisfare tutte le richieste dei clienti.

L'operazione dei carabinieri

Due persone sono finite in carcere, gli altri appartenenti al gruppo sono agli arresti domiciliari. Le accuse sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, inoltre, i militari hanno sequestrato un revolver privo di matricola.