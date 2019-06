Torino, dipendenti in nero: multato il titolare di uno storico locale

Almeno metà del personale di uno storico locale di Torino, aperto dagli anni Settanta, era impiegato in nero. Tra i dipendenti non in regola addetti alla sicurezza, camerieri e entraineuse. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza nel corso di un controllo svolto insieme ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. Il titolare, un 40enne, è stato multato per diverse migliaia di euro - versate immediatamente - che andranno ad aggiungersi ad altri 20mila euro di sanzioni per varie violazioni amministrative. I dipendenti in nero erano undici e tutti - comprese le giovani intrattenitrici - dopo il controllo sono stati messi regolarizzati dall'imprenditore.