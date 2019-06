La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una circolazione ciclonica posizionata sulla Francia pilota correnti umide sul Nordovest italiano, favorendo il mantenimento di condizioni fortemente instabili. Acquazzoni e temporali frequenti su Alpi e Prealpi, in estensione specie dal pomeriggio anche sulla Valpadana. Fenomeni localmente di forte intensità. Temperature in lieve flessione, clima comunque afoso.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio, nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,5 µg/m³.