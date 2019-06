Vercelli, esponente di +Europa augura la morte a deputato leghista

Giulia Bodo sarà deferita all'organo di garanzia di +Europa per aver augurato la morte a Paolo Tiramani, il deputato della Lega autore nei giorni scorsi del fotomontaggio 'sessista' nei confronti della sindaca uscente Maura Forte. Bodo, esponente di +Europa e sorella del candidato sindaco Federico Bodo, escluso dal ballottaggio, ha augurato al politico di morire come l'ex parlamentare leghista, Gianluca Buonanno. La polemica è divampata sui social domenica 9 giugno, il giorno del ballottaggio per rinnovare sindaco e amministrazione comunale di Vercelli. (LIVEBLOG - I RISULTATI)

Lo scontro tra Bodo e Tiramani

"Chissà che a forza di fare politica sulla pelle della povera gente, uno un giorno si pieghi a raccogliere il telefono in macchina mentre guida", scrive Giulia Bodo a Tiramani riferendosi all'incidente in cui nel giugno 2016 è morto Buonanno, grande amico di Tiramani. "Per giorni mi hanno dato ingiustamente del sessista - scrive il parlamentare e sindaco di Borgosesia - poi la sorella del candidato sindaco di +Europa mi augura di morire come Buonanno. Ci indigniamo a senso unico? È una vergogna".

La condanna di +Europa

"Della iscrizione a +Europa di Giulia Bodo si occuperà l'organo di garanzia del movimento, al quale verrà deferita oggi, e che deciderà sulla sua espulsione. Considero le sue parole assurde, violente e inaccettabili, senza se e senza ma", commenta in una nota Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa. "Chiedo scusa a nome di +Europa all'onorevole Paolo Tiramani - aggiunge Della Vedova - le espressioni utilizzate dalla nostra iscritta sono totalmente incompatibili con lo spirito e i valori del nostro movimento".