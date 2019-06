Torino, dopo le nozze tenta di strozzare la moglie: arrestato

Dopo una convivenza lunga diversi anni e la nascita di un figlio, avevano deciso di sposarsi. Ma, subito dopo le nozze, sono iniziate le violenze. L’ultimo episodio pochi giorni fa quando un marocchino di 26 anni ha cercato di strozzare la coniuge, mettendole le mani al collo e spingendola contro il muro. L’uomo è stato arrestato dalla polizia a Torino per maltrattamenti in famiglia. A far scattare l'ennesima lite è stato il rimprovero della donna al marito che non contribuiva alle spese domestiche. Le bollette non erano state pagate per lungo tempo e così la coppia era rimasta senza gas in casa. Agli agenti delle volanti, la vittima ha denunciato numerosi episodi di minacce e di botte.