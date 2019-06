Meteo a Torino: le previsioni di oggi lunedì 10 giugno

La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Ulteriore indebolimento dell'anticiclone africano, che determina l'afflusso di umide e instabili correnti su Piemonte e Valle d'Aosta. Su queste due regioni dunque nuovi rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Alpi; sulle pianure variabilità in prevalenza asciutta fino al pomeriggio: tra tardo pomeriggio e sera estensione dei temporali, che risulteranno localmente intensi e a carattere di nubifragio o con grandine. Temperature in ulteriore flessione.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità, fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 29mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6.1 µg/m³.