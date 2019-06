Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La spinta dell'anticiclone subtropicale tende a proteggere anche il Nord Italia favorendo una giornata nel complesso stabile e soleggiato con clima tipicamente estivo. Qualche annuvolamento in più potrà insistere al mattino sui rilievi alpini con residua instabilità sull'alto Piemonte. Clima estivo con valori diurni nuovamente intorno o sopra i 30°C in pianura. Venti deboli, mar Ligure poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4000m.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3750m.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.