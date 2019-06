Auto si incastra sotto a un camion a Villanova d'Asti: morto 53enne

Incidente stradale mortale questa mattina nell'Astigiano. Un'Audi, che procedeva a velocità sostenuta, si è scontrata con un camion a Villanova d'Asti, sulla strada provinciale verso Chieri, in località Borgo Valdichiesa. L'automobile è rimasta incastrata sotto l'autocarro. Il guidatore, 53 anni, solo a bordo, è deceduto per le ferite riportate. Sono arrivati sul posto per i rilievi la Polstrada, i vigili del fuoco di Asti e Villanova e il 118. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: è stato estratto morto dell'abitacolo.