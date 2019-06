Domodossola, cade da finestra durante festa per la fine della scuola

È caduto dalla finestra facendo un volo di quasi 10 metri e se l'è cavata senza riportare gravi lesioni. Questo quanto accaduto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno a un 18enne di Macugnaga, durante i festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico. Il ragazzo, a casa di amici per festeggiare l'arrivo delle vacanze estive, è precipitato dalla finestra del bagno. Tanto spavento, ma per fortuna il giovane non ha riportato lesioni gravi. Trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Biagio di Domodossola è stato trattenuto in osservazione per precauzione, sul posto sono giunti anche i carabinieri.