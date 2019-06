Mostre a Torino: cosa fare nel weekend dell'8-9 giugno

A Torino inaugura la mostra dedicata ai cento anni dell’azienda Aurora Penne mentre ad Alba sono esposte nella Galleria Davide Coffa venti fotografie dell'artista eporediese Stefania Ricci, opere ispirate al rapporto tra fotografia, memoria e natura. Al Castello di Osasco, in provincia di Torino, l'8 e 9 giugno c’è "Trent'anni con gusto", mostra mercato con 30 produttori locali, osteria ed enoteca all'aperto, laboratori, convegni, talk, iniziative didattiche per adulti e bambini.

Mostre ed eventi che inaugurano a Torino questa settimana

"Aurora Eterna" all’Officina della Scrittura

La storia di un'azienda raccontata attraverso le sue icone e le sue passioni e messa a confronto con la storia del Paese. Questo il cuore delle due mostre, 'Aurora Eterna' e 'Un tasto italiano. Remington e Cesare Verona a Torino' inaugurate all'Officina della Scrittura nella sede di Aurora Penne per le celebrazioni dei 100 anni dell'azienda torinese. 'Aurora Eterna' celebra questo traguardo attraverso l'esposizione di 10 modelli iconici della maison, dalla R.A.00 (Rientrante Aurora), pensata per essere portata al polso dalle debuttanti dei primi anni '20 per compilare il carnet di ballo, alla Giuseppe Verdi, passando per la mitica Auretta. La seconda esposizione raccoglie invece oggetti e documenti legati alla storia delle macchine per scrivere Remington, di cui Cesare Verona Senior è stato concessionario unico per l'Italia. Entrambe le mostre sono in programma fino al 31 gennaio.

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ogni primo e ultimo weekend del mese dalle 10 alle 19.

Mostre ed eventi in corso a Torino a giugno 2019

"Behind the Indian Boom" alla Sala Mostre della Regione Piemonte

La diseguaglianza e la povertà nelle periferie nell'India del boom economico sono al centro della mostra fotografica "Behind the Indian Boom: l'altra faccia del miracolo", aperta dal 30 maggio al 16 giugno nella Sala Mostre della Regione Piemonte. La mostra, organizzata insieme all'Università di Torino, in collaborazione con la Lse, London School of Economics, e la Soas, School of Oriental and African Studies di Londra, fa parte del progetto di ricerca sulla povertà nella 'ricca' e sviluppata India promosso dall'antropologa Alpa Shah e dal geografo sociale Jens Lerche all'interno dei rispettivi istituti.

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18

"Monumenti" a Camera - Centro Italiano per la Fotografia

Nella Project Room di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, è stata inaugurata giovedì 30 maggio la mostra personale di Irene Kung (Berna, 1958) intitolata Monumenti, curata dal direttore dell’istituto torinese, Walter Guadagnini. A partire dalla giustapposizione di immagini appartenenti a due serie fotografiche precedenti, Le città invisibili (2012) e Trees (2014), Kung compie una selezione visiva che ricompone un’indagine al tempo stesso introspettiva e sociale sul paesaggio, sia esso urbano, archeologico o naturale. La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio.

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19, giovedì dalle 11 alle 21. Martedì chiuso.

"Pop-App" a Palazzo Barolo

Dai primi volumi animati, i pop-up dai quali spuntano fuori personaggi di carta generando un effetto sorpresa, alle applicazioni per smartphone. È il lungo precorso espositivo proposto dalla mostra "Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle app", fino al 30 giugno a Palazzo Barolo. Più di 250 oggetti tra testi, giochi e disegni dal 1500 al 1960: un patrimonio culturale ed economico di valore inestimabile, con pezzi rari e veri gioiellini. L'iniziativa fa parte del progetto che vede coinvolti l'Università La Sapienza di Roma e la Fondazione Tancredi di Barolo di Torino.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

"Polvere d'artista" all'ex Teatro Paesana

Oggetti di uso comune, scarti del quotidiano come mozziconi di sigaretta o lattine schiacciate, rappresentati in grandi dimensioni: venti opere realizzate in marmo di Carrara, dal 2011 a oggi, dallo scultore Nazareno Biondo. La personale di Biondo, "Polvere d'artista", è visitabile dal 7 maggio fino all'8 giugno negli spazi dell'ex Teatro Paesana. I lavori rappresentano una sensazione comune diffusa tra gli individui della società contemporanea, il sentirsi usati, per precisi scopi, per poi esser scartati e abbandonati. La mostra è curata da Enrico Debandi, responsabile artistico di Palazzo Saluzzo Paesana. Biondo è al lavoro su un blocco di marmo bianco di 15 tonnellate da cui, tra scalpello e dischi diamantati, sta intagliando una vecchia Fiat 500.

Orari: da mercoledì a domenica dalle 16 alle 20.

"Fo.To, Fotografi a Torino"

Torino continua la sua corsa di città della fotografia, con la seconda edizione di "Fo.To 2019". Anche quest'anno il progetto, promosso dal Museo Fico dal 3 maggio al 16 giugno, trasforma la città in un museo diffuso di immagini. La mostra celebra la fotografia a 360 gradi, in tutte le sue sfaccettature, dalla fotografia storica a quella contemporanea, dal mondo analogico a quello digitale, dai grandi maestri classici ad autori contemporanei.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

Memoir stellare ad Alba

Venti fotografie dell'artista eporediese Stefania Ricci saranno esposte dall'8 al 22 giugno nella Galleria Davide Coffa all’interno delle iniziative legate alla Primavera di Alba. Sono opere ispirate al rapporto tra fotografia, memoria e natura, in prevalenza immagini di fiori e farfalle. Le foto hanno dimensioni diverse - quelle dei fiori hanno un formato 2 metri x 1,5 - e sono ritoccate a mano. La mostra Memoir Stellare, curata da Edmondo Bertaina e organizzata nell'ambito del progetto Archiviare il Presente che per la prima volta arriva quest'anno ad Alba. Stefania Ricci, diplomata con lode nel 1999 all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, ha già partecipato a diverse collettive a Torino, Genova, Milano, New York e in Germania. Con il ciclo degli Insiemi naturali è finalista al Premio Cairo Arte 2005, mentre con il ciclo Collezione di farfalle nascono ricerche sugli insetti, sui vasi cinesi, sui diorami, sui tappeti orientali, sugli ex voto, sui teatrini fino al recente Mappe stellari presentato al Mia Fair 2016.

"Open District" a Moncalieri

Viene organizzata per il secondo anno "Open District Moncalieri', la kermesse organizzata dall'associazione Golfart che unisce arte, fashion e design e che propone quest'anno tre novità, nuove location, la sezione Baratto e il premio Calopresti. L'appuntamento è dal 7 al 9 giugno in diversi spazi della cittadina alle porte di Torino, il Giardino delle Rose, il Castello Reale, il Porto Onlus, lo show room Lettera F e lo studio di architettura Tra Le Righe. Per la nuova sezione dedicata al baratto, 7 dei 50 espositori non venderanno le proprie opere, "ma le doneranno - spiegano gli organizzatori - in cambio di qualsiasi cosa". Altra novità il premio Calopresti a uno degli artisti partecipanti, che potrà esporre le sue creazioni in una personale nel mese di dicembre. A inaugurare la manifestazione una passeggiata e il live-set di Karma Keeper. Marco Berry sarà l'ospite speciale della manifestazione che quest'anno raddoppia gli espositori, con 33 artisti, 5 designer, 10 fashion designer, 4 esperti di food. In programma anche la mostra Spazio al Design, promossa da Fondazione per l'architettura e Ordine degli Architetti, e il focus group sulla città accessibile.

Festival agroalimentare al Castello di Osasco

La condotta Pinerolese di Slow Food festeggia i 30 anni di attività con un festival agroalimentare al Castello di Osasco, in provincia di Torino, l'8 e 9 giugno, realizzato con alcuni partner, tra cui l'Eco del Chisone con il mensile L'eco mese. "Trent'anni con gusto", presentato alla Camera di Commercio di Torino, ospita una mostra mercato con 30 produttori locali, osteria ed enoteca all'aperto, laboratori, convegni, talk, iniziative didattiche per adulti e bambini. La conclusione, domenica sera, con una cena di gala dello chef Valter Eynard.

Orari: sabato a partire dalle 9 alle 22, domenica dalle 10 alle 22.

Eventi per bambini

"Giochi e racconti prima dei Lumière" al Museo Nazionale del Cinema

La visita guidata "Giochi e racconti prima dei Lumière", frequentabile di domenica, è dedicata ai bambini e le famiglie interessate a ripercorrere il cinema delle origini. Si passa dal teatro d’ombre fino ai primi disegni animati, in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita della settima arte.

Orari: tutte le domeniche dalle 11 alle 12.