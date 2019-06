Meteo a Torino: le previsioni di oggi venerdì 7 giugno

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il Nord Ovest rimane ai margini dell'anticiclone subtropicale che ora abbraccia pienamente le regioni del Centro Sud. Aria umida lambisce Piemonte, Liguria e Val d'Aosta determinando instabilità specie sui rilievi con qualche acquazzone o temporale sparso; altrove tempo nel complesso soleggiato con bassa probabilità di fenomeni. Temperature senza variazioni di rilievo, caldo senza eccessi. Venti deboli. Mare ligure poco mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.